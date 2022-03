Lehrer für Kinder gesucht: Sachsen-Anhalt plant Bildungsangebote für Ukrainer

Der Krieg in der Ukraine zwingt Millionen Menschen zur Flucht. Auch Sachsen-Anhalt hat sich bereiterklärt, Geflüchtete aufzunehmen. Für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine soll es demnächst Bildungsangebote geben.

Sachsen-Anhalt will Bildungsangebote für geflüchtete Kinder aus der Ukraine schaffen.

Magdeburg/dpa - Sachsen-Anhalt will den aus der Ukraine geflüchteten Kindern und Jugendlichen ermöglichen, hier zur Schule zu gehen. Voraussichtlich werde es zentrale Klassen mit Flüchtlingskindern geben, sagte der Sprecher des Bildungsministeriums, Elmer Emig, am Mittwoch in Magdeburg.

Ukraine-Krieg: Sachsen-Anhalt plant Unterstützung für Kinder und Jugendliche

Es sollten sprachliche Barrieren abgebaut und auch schulpsychologische Angebote unterbreitet werden. In einem zweiten Schritt würden die Kinder und Jugendlichen dann in den Schulalltag und die Regelklassen integriert.

Um die Kinder bestmöglich zu betreuen, suche das Land auch unter den Kriegsflüchtlingen nach Lehrerinnen und Lehrern sowie weiterem pädagogischen Personal, sagte Emig.

Bislang rund 300 schulpflichtige Kinder aus der Ukraine registriert

Das Innenministerium hatte am Dienstag mitgeteilt, dass landesweit bislang rund 300 Kinder im schulpflichtigen Alter registriert sind. Es sei aber nicht abzusehen, wie sich die Zahlen entwickeln. Entsprechend ist das Bildungsministerium dabei zu verifizieren, wo wie viele neu angekommene Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter untergebracht sind und beschult werden sollen.

Der vorübergehende Schutz für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist mit dem Recht auf einen Aufenthaltstitel verbunden, dem Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Wohnraum, sozialer und medizinischer Versorgung sowie dem Zugang zu Bildung für Kinder.