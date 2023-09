Botschafter Makeiev in Magdeburg

Magdeburg - Steffen HonigGanz unbekannt ist Makeiev Sachsen-Anhalt nicht. Vor Monaten war er in Stendal, um für die Solidarität der Deutschen zu danken, und in Klietz, wo ukrainische Soldaten ausgebildet werden. In Magdeburg führt der Diplomat ein langes Gespräch mit Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) – „länger als geplant“, wie Haseloff betont: „Die Ukraine kann sich der deutschen Unterstützung sicher sein, da wir wissen, dass es sich um eine Systemauseinandersetzung handelt.“