Zwei tödliche Unglücke haben das Osterwochenende in Sachsen-Anhalt überschattet. Zwei Kinder starben.

Tom Wunderlich Ist 2011 als Fotograf in den Journalismus eingestiegen. Arbeitet seit 2019 in der Online-Redaktion der Volksstimme. Zuvor war er unter anderem bei der Freie Presse in Mittelsachsen und TAG24 in Erfurt. tom.wunderlich@volksstimme.de ›

Gardelegen/Wittenberg l Zwei tödliche Unfälle überschatten das Wochenende in Sachsen-Anhalt. Dabei kamen zwei Kinder ums Leben. Das erste Unglück ereignete sich am Samstagnachmittag in Gardenlegen (Altmarkkreis Salzwedel). Hier war gegen 16.35 Uhr ein vierjähriger Junge von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Unglücksstelle, rund einen Kilometer vom Bahnhof Gardelegen entfernt, musste rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Eine weitere Tragödie ereignete sich am Sonntagvormittag gegen 9.55 Uhr bei Wittenberg (Landkreis Wittenberg). Auf einem Grundstück in Apollensdorf-Nord war ein Kind in einen Gartenteich gestürzt. Familienangehörige die den Unfall bemerkt hatten, zogen das Kind aus dem Teich und versuchten dieses zu reanimieren. Das zweijährige Kind verstarb jedoch noch am Unfallort. Die Polizei hat nun ein Todesursachenermittlungsverfahren eingeleitet.