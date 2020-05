Bei einem Unfall in Sachsen-Anhalt ist ein Mann ums Leben gekommen.

Dessau (dpa) l Ein 82-jähriger Mann ist nach einem Autounfall bei Dessau seinen Verletzungen erlegen. Der Mann war am Dienstag auf der L63 aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei Dessau am Mittwoch mitteilte. Weitere Menschen seien nicht in den Unfall verwickelt gewesen.

Der 82-Jährige wurde nach Polizeiangaben mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort sei er am Dienstagabend gestorben.