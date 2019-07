Bei Crüchern im Salzlandkreis hat sich ein Hänger vom Auto gelöst und eine 92-Jährige auf dem Gehweg erfasst. Sie verstarb noch vor Ort.

Bernburg/Crüchern (dpa) l Eine 92-Jährige ist im Salzlandkreis ums Leben gekommen, als sie auf dem Gehweg von einem Autoanhänger erfasst wurde. Wie ein Polizeisprecher in Bernburg sagte, war die Frau am Samstag gegen 10.00 Uhr in Crüchern zu Fuß unterwegs.

Ein 64-Jähriger fuhr mit einem Auto die angrenzende Straße entlang. Aus bisher ungeklärter Ursache habe sich der Anhänger des Wagens gelöst und sei auf den Gehweg gerollt. Die 92-Jährige starb an der Unfallstelle. Die Polizei stellte bei dem Mann in der Atemluft einen Alkoholwert von 0,46 Promille fest. Zudem gab er den Angaben nach eine Blutprobe ab. Die Polizei stellte den Führerschein des Autofahrers sicher.