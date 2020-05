Der Lkw war in Höhe der Anschlussstelle Lostau umgestürzt. Foto: Moritz Dunkel

Auf der A2 zwischen Lostau und Magdeburg ist ein Lkw umgestürzt.

Magdeburg/Lostau (tn) l Zu einem Unfall mit glimpflichen Ausgang ist es in der Nacht zu Dienstag auf der Autobahn 2 gekommen. Nach ersten Informationen befuhr ein Lastwagenfahrer die Autobahn 2 in Richtung Magdeburg. In Höhe der Anschlussstelle Lostau verlor der Fahrer plötzlich die Kontrolle über sein tonnenschweres Gefährt, fuhr eine Notrufsäule um und landete im Graben.

Laut Autobahnpolizei soll Sekundenschlaf Ursache für den Unfall gewesen sein. Der Fahrer sei nur leicht verletzt worden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Magdeburg-Rothensee sowie Möser. Wegen der Bergung des Lkw kann es am Dienstagvormittag zu Behinderungen in Fahrtrichtung Magdeburg kommen.