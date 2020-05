Bei einem schweren Unfall im Saalekreis ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Landsberg (vs) l Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag im Süden Sachsen-Anhalts ereignet. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, sei es zum Zusammenstoß eines Motorrads und eines Pkw auf der Landstraße 165 zwischen der A14 und dem Landsberger Ortsteil Queis gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache waren beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 2139 zusammengestoßen.

"Der Fahrzeugführer des Krades erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die schwerverletzte Sozia flog ein Rettungshubschrauber in eine Klinik", erklärte eine Polizeisprecherin. Der Fahrer des Autos wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.