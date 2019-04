Bei Elbingerode ist am Sonnabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Foto: Armin Weigel dpa

Ein Motorradfahrer ist bei Elbingerode im Harz in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengestoßen.

Elbingerode (dpa) l Ein Motorradfahrer ist in der Nähe von Elbingerode (Landkreis Harz) in den Gegenverkehr gerast und mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann starb bei dem Unfall am Samstagmittag, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Autofahrer blieb unverletzt, seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der Motorradfahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.