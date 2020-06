Nach einem Unfall in Wittenberg ist ein 69-jähriger Mann verstorben.

Wittenberg (dpa) l Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Unfall in Wittenberg gestorben. Der Mann sei am Wochenende im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Unfall hatte sich bereits am Freitag auf der Bundesstraße 2 in der Lutherstadt ereignet.

Der Radfahrer war von einem 47 Jahre alten Mann mit einem Lastwagen beim Abbiegen erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden.