Union Berlin bezwingt Regionalligist Hildesheim

Berlin (dpa/bb) – - Einen Tag nach dem Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde hat Union Berlin ein Testspiel gegen den VfV Borussia Hildesheim durch späte Tore klar gewonnen. Die Köpenicker siegten am Montag vor 806 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei gegen den Regionalligisten mit 4:0 (0:0). Die Tore erzielten Cedric Teuchert (79. Minute), Pawel Wszolek (83.), Paul Jaeckel (86.) und Suleiman Abdullahi (89.).

Trainer Urs Fischer gab dabei Spielern aus der zweiten und dritten Reihe Spielpraxis. Von der Startelf, die am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 1:0 beim Drittligisten Türkgücü München gewonnen hatte, stand kein einziger Akteur im Aufgebot. Wie hart der Konkurrenzkampf bei den Eisernen ist, zeigt die Tatsache, dass Neuverpflichtung Wszolek und Olympia-Fahrer Teuchert erst in der zweiten Hälfte eingewechselt wurden.

Union vergab im ersten Abschnitt etliche Möglichkeiten gegen den Konkurrenten, der am Spieltag vier Stunden lang mit dem Bus anreiste. Im zweiten Durchgang vergaben vor allem Teuchert und Abdullahi weitere Großchancen. In der Schlussphase konnte Hildesheim dem Dauerdruck nicht mehr standhalten. Für den Außenseiter vergab Marco Drawz nach einer Stunde die Möglichkeit zur Führung. Torwart Frederik Rönnow parierte stark. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt Union am ersten Bundesligaspieltag Bayer Leverkusen.