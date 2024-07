In Sachsen-Anhalts SPD kommt Bewegung: Immer mehr Mitglieder unterstützen einen offenen Brief, in dem ein Neuanfang gefordert wird. Wer ist jetzt noch dabei?

Magdeburg - In Sachsen-Anhalts SPD kommt Bewegung: Immer mehr Mitglieder unterstützen einen offenen Brief, in dem ein Neuanfang gefordert wird. „Man merkt ganz deutlich, dass wir ins Schwarze getroffen haben“, sagte Jörg Felgner am Mittwoch der Volksstimme. „Es gibt breite Unterstützung.“