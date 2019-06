In Teilen von Sachsen-Anhalt kann es am Donnerstagmittag erneut zu starken Gewittern kommen. Archivfoto: Boris Roessler/dpa

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen Sachsen-Anhalts vor starken Gewittern mit Blitzschlägen und herabstürzenden Gegenständen.

Magdeburg (vs) l In Sachsen-Anhalt kann es am Donnerstagmittag erneut zu starken Gewittern kommen. Für die Landkreise Harz sowie Mansfeld-Südharz hat der Deutsche Wetterdienst eine entsprechende Warnung herausgegeben.

Demnach könne es örtliche Blitzschlag geben, Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Bei möglichem Platzregen sei zudem mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Ein aktueller Warnlagebericht für Deutschland ist beim Deutschen Wetterdienst einzusehen.