Für Dienstag, 23. Juli, hat der Deutsche Wetterdienst erneut Gewitter in Sachsen-Anhalt prognostiziert. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen drastisch.

In Sachsen-Anhalt drohen am 23. Juli erneut Gewitter.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Dienstag wird das Wetter in Sachsen-Anhalt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wechselnd bewölkt.

Ab Nachmittag drohen schwere Schauer und Gewitter.

Aktuell gilt für folgende Regionen eine Warnung vor starkem Gewitter:

Kreis Börde ( bis 17.30 Uhr)

Landkreis Harz ( bis 18 Uhr)

Jerichower Land ( bis 17.30 Uhr)

Kreis Mansfeld-Südharz (bis 18.30 Uhr)

Kreis Harz - Tiefland (bis 17.45 Uhr)

Kreis Harz - Bergland (Oberharz) (bis 17.45 Uhr)

Kreis Anhalt-Bitterfeld (bis 17.30 Uhr)

Dessau-Roßlau (bis 17.30 Uhr)

Kreis Wittenberg (bis 17.30 Uhr)

Wetter am 23. Juli in Sachsen-Anhalt: Gewitter drohen

Die drohenden Gewitter am Nachmittag und in den Abendstunden ziehen laut DWD von Westen her über Sachsen-Anhalt hinweg. Die Unwetter können teils in Form von heftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen über das Land ziehen.

Innerhalb kurzer Zeit sind dann 25 Liter Regen pro Quadratmeter möglich, lokal sogar 40. Dazu sind Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu zwei Zentimetern nicht ausgeschlossen.

Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29, im Harz zwischen 19 und 24 Grad. Dazu gebe es mäßigen Westwind.

In der Nacht zu Mittwoch drohen weiterhin Schauer und Gewitter, heißt es. Anschließend erfolgten größere Auflockerungen. Die Temperaturen können laut den Wetterexperten auf bis zu elf Grad absinken.

Am Mittwoch bliebe es zunächst wechselnd bewölkt, im Verlauf werde es weiter auflockern und gebietsweise sogar länger sonnig und bei Temperaturen von bis zu 24 Grad weitgehend trocken bleiben.