Das Unwetter in Sachsen-Anhalt reißt die ganze Woche nicht ab. Blitz, Donner und Regenfälle hinterließen bereits Schäden in Deutschland.

Magdeburg (dpa) l Zu zahlreichen Gewittern soll es heute im Südosten Deutschlands kommen. Die schwül-heiße Luft aus dem Mittelmeerraum hat die Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf rekordverdächtige Werte steigen lassen. Spitzenreiter waren am Montagnachmittag Haldensleben mit 34,2 Grad und Genthin, wo um 16.00 Uhr 32,5 Grad gemessen wurden. Das sei knapp unter dem Allzeithoch für einen 28. Mai von 32,8 Grad aus dem Jahr 2005, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. Blitz und Donner reißen jedoch auch am Mittwoch nicht ab. Noch dazu soll es zu Regenfluten kommen. Besonders Mitteldeutschland wird bedroht sein.

Wenn am Freitag der meteorologische Sommer offiziell beginnt, gelangt dann von Nordosten allmählich etwas trockenere Luft nach Deutschland. Die Gewitter werden nach DWD-Angaben dann in den Südwesten verdrängt. Hochsommerliche Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad halten voraussichtlich auch noch am Wochenende an.

Schwere Gewitter

Bereits am Sonntag hinterließen gewaltige Regenfälle in mehreren Regionen große Schäden. Menschen wurden vom Blitz getroffen. Schwere Gewitter verwandelten Straßen in reißende Bäche und ließen Keller mit Wasser und Schlamm volllaufen. Autos wurden von Fluten weggerissen. Besonders von den Unwettern betroffen waren am späteren Sonntag Hessen, der Südwesten von Rheinland-Pfalz, Thüringen und das Vogtland in Sachsen. In den betroffenen Orten begann die neue Woche mit großem Kehraus in vollgelaufenen Kellern und auf verschlammten Straßen.