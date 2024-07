Blick auf den Campingplatz am Süßen See: Sachsen-Anhalt hat zahlreiche schöne Plätze für Campingliebhaber zu bieten.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Ein Gefühl von Freiheit, frische Luft, Natur pur und verhältnismäßig geringe Kosten: Das sind nur einige der Argumente, die einen Urlaub mit Zelt und Wohnmobil so reizvoll erscheinen lassen und dafür sorgen, dass sich der Camping-Tourismus ungebrochener Beliebtheit erfreut. Und das nicht erst seit Corona. Ob Entspannung oder Aktivurlaub - die Reise ins Grüne hat viel zu bieten. Darum haben wir für Sie einige der schönsten Campingplätze Sachsen-Anhalts zusammengestellt.

Camping-Urlaub in Sachsen-Anhalt: Wein, Natur, Kultur und Geschichte

Doch vorab: Warum lohnt ein Camping-Urlaub in Sachsen-Anhalt? Das Bundesland zwischen Elbe und der Märchen- und Sagenwelt des Harzes überzeugt nicht nur mit seiner vielfältigen Natur sowie zahlreichen Seen und kleineren Flüssen. Auch sehenswerte Städte sowie zahlreiche Burgen, Schlösser und Klöster sind einen Besuch wert.

Das Schloss Wernigerode im Harz ragt aus einem Nebelmeer hervor. Foto: dpa

Zudem findet man in dem Bundesland im Herzen Deutschlands viele aufregende Zeugnisse, es gilt gar als "Wiege des deutschen Reiches", da von hier die ottonischen Könige und Kaiser stammen. Kein Wunder also, dass kein anderes Bundesland eine höhere Dichte an Unesco-Weltkulturerbestätten aufweist als Sachsen-Anhalt.

Auch das umfangreich ausgebaute Radwegenetzes und die vielfältigen Möglichkeiten zum Wassersport machen Sachsen-Anhalt für Camper attraktiv. Und noch ein heißer Tipp für alle Gourmets: In der Region Halle-Saale-Unstrut befindet sich das nördlichste Qualitätsweinbaugebiet Deutschlands.

Das sind Sachsen-Anhalts schönste Campingplätze:

Outtour: Camping und Kanu auf der Unstrut

Zwischen Naumburg, Freyburg und Nebra, im Herzen des Weinanbaugebietes Saale-Unstrut, kommen vor allem aktive Campingfreunde auf ihre Kosten.

Egal ob mit der eigenen Ausrüstung oder in den bereitgestellten Tipis und Schäferwagen von Outtour Camping: Hier schläft man unmittelbar an den Ufern der Unstrut.

Auf die Gäste warten neben Natur und Entspannung auch Mikroabenteuer. Denn der Zeltplatz ist der ideale Ausgangsort, um Saale und Unstrut paddelnd zu erkunden. Kajaks, Kanus und Schlauchboote gibt es im hauseigenem Verleih.

Outtour Aktivreisen

Zur Unstrut 55

06636 Laucha/OT Kirchscheidungen

www.outtour.de

Harz Camping am Schierker Stern: Der Berg ruft

Direkt am Nationalpark Harz, zwischen Elend und Schierke, liegt der höchste Campingplatz im Harz. Aufgrund seiner Lage und Ausstattung ist er ein idealer Ausgangspunkt für Wanderer, Kletterer und Radfahrer. Brocken, Königsberg und Winterberg befinden sich in Sichtweite.

Der Brocken ist ein beliebtes Ausflugsziel im Harz. Foto: dpa

Auf rund 630 Metern Höhe gibt es auf dem Campingplatz Harz Mountain Camp am Schierker Stern Plätze für Zelte, Wohnmobile und Caravans. Dauercamper sucht man hier vergebens. Stattdessen weiß der Zeltplatz mit zwei skandinavischen Holzhütten zur Miete zu überzeugen.

Harz Mountain Camp am Schierker Stern

Am Stern 1

38875 Elend

www.harz-camping.com

Campinginsel Havelberg: Umgeben von Wasser

Idyllisch und umgeben von Wasser befindet sich die Campinginsel Havelberg inmitten des namensgebenden Flusses - der Havel. Ergattert man hier einen Platz, so bietet sich einem ein Blick auf die gegenüberliegende, historische Stadtinsel sowie den Havelberger Dom.

Neben viel Entspannung und Natur lädt die Umgebung zudem zum Angeln, Spazierengehen und Radfahren ein. Aber auch im hauseigenem Biergarten lässt sich die Atmosphäre des Ortes genießen. Der Zeltplatz befindet sich an der Grenze zu Brandenburg.

Campinginsel Havelberg

Spülinsel 6

39539 Havelberg

www.campinginsel-havelberg.de

Freizeit- und Erholungszentrum Plattensee Dannigkow: Campingplatz am See

Direkt am Dannigkower Plattensee und in unmittelbarer Nähe zum Landschaftsschutzgebiet "Mittlere Elbe" befindet sich der Campingplatz Plattensee Dannigkow. Keine Lust auf Zelt, Wohnwagen oder Caravan? Kein Problem: Der Zeltplatz bietet seinen Gästen auch an, in Bungalows oder Schlaffässern zu nächtigen.

Geprägt von Elbwiesen, weitläufigen Wäldern und einem Steinbruchsee, lädt der Campingplatz jedoch nicht nur zum Baden, Wandern und Radfahren, beispielsweise entlang des Elberadwegs R2, ein.

Auch Kurzausflüge in die Umgebung sorgen für einen abwechslungsreichen Aufenthalt - sei es in die mittelalterliche Wasserburg von Gommern, in das Jagdschloss Katharinas der Großen in Dornburg oder entlang der "Straße der Romantik" durch Pretzien.

Campingplatz Plattensee Dannigkow

Steinbruch 2

39245 Dannigkow

www.plattensee-dannigkow.de

Waldbad-Campingplatz-Wischer: Paradies mit Sandstrand

Wer einen naturbelassenen Zeltplatz samt Baggersee in der Altmark sucht, für den ist der Waldbad-Campingplatz-Wischer bei Stendal die richtige Wahl.

Neben dem Badesee samt großen Sandstrand, abgegrenztem FKK- und erholsamem Schattenbereich erwarten die Gäste hier zudem vielseitige Sport- und Freizeitmöglichkeiten wie Angeln, Tretboot fahren und Stand-up-Paddeln. Wer genug von Wasser und Erholung hat, dem stehen darüber hinaus auch Fußball- und Volleyballplätze sowie Tischtennisplatten zur sportlichen Verfügung.

Gäste können in mitgebrachten Zelten, Wohnmobilen und Wohnwagen zwischen den Bäumen am See übernachten. Wer keine eigene Ausrüstung besitzt oder es etwas bequemer mag, dem stellt der Campingplatzbetreiber auch mietbare Zelte, Holzhütten, Bungalows und Mobilheime zur Verfügung.

Waldbad-Campingplatz-Wischer

Am Campingplatz 1

39596 Hassel

www.wa-ca-wi.de

´Harz-Camp Bremer Teich: Friedliche Oase bei Quedlinburg

Mitten im Harz, umgeben von weiten Waldgebieten, liegt der Bremer Teich. An den Ufern des sauberen Badesees, weitab von Lärm und Hektik, finden Naturliebhaber das Harz-Camp Bremer Teich. Beliebte Ausflugsziele wie Quedlinburg und Thale sind nicht weit entfernt.

Neben klassischen Campingstellplätzen, Bungalows und Ferienhäusern wirbt der Platz auch mit Glamping. Gäste können bei dieser Variante des glamourösen Campings in einem Lodgezelt, Schlaffass oder einem sogenannten Pod - einer Art Iglu aus Holz - übernachten.

Zudem gibt es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten: Unter anderem können Gäste Tischtennis und Billard spielen, kegeln oder einfach das Bad direkt am See besuchen. Abends gibt es Entspannung im Kinozelt, an der Bar oder beim Lagerfeuer.

Harz-Camp Bremer Teich

Bremer Dammteich 3

06485 Quedlinburg

www.harz-camp-gernrode.de

Camping an der Rudelsburg: Direkt an der Saale, mitten im Weingebiet

Mitten im Weinanbaugebiet Saale-Unstrut und direkt an der Saale liegt das Camping an der Rudelsburg. Etwa 60 Weingüter lassen sich in der Region entdecken - entweder bei Wanderungen oder auch bei Fahrradtouren. Und natürlich ist, wie der Name schon sagt, die Rudelsburg, von der man einen herrlichen Blick auf das Saaletal hat, nicht weit entfernt.

Jana Schreiber betreibt mit ihrem Mann Christian den Campingplatz an der Rudelsburg. Foto: Torsten Biel

Ob Wohnmobil, Zelt oder Wohnwagen: Der Platz bietet sowohl schattige als auch sonnige Stellplätze. Als Mietunterkünfte stehen außerdem Hütten und ein Wohnwagen zur Verfügung. Kinder können sich im Sommer nicht nur auf dem Spielplatz austoben, sondern auch im Pool, der extra aufgestellt wird.

Normalerweise starten direkt an dem Campingplatz auch Saaletouren mit Schlauchboot, Kajak oder Kanu. Doch wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn ist die Saale zwischen Großheringen und Bad Kösen fast ein Jahr gesperrt. Zumindest eine Ersatztour ist aber bereits organisiert.

Camping an der Rudelsburg

Zum Campingplatz 1

06628 Naumburg

www.campingbadkoesen.de

Camping- und Wassersportpark Bergwitzsee: Schwimmende Ferienhäuser im ehemaligen Tagebau

Der Campingplatz Bergwitzsee liegt, wie der Name schon verrät, direkt am Bergwitzsee im Landkreis Wittenberg. Der See ist aus einem ehemaligen Tagebauloch entstanden und besticht heutzutage nicht nur mit sauberem Wasser, sondern auch durch seine Natur am Ufer. Die Lutherstadt Wittenberg ist nur 15 Kilometer entfernt.

Wer das See-Erlebnis nicht nur beim Schwimmen erfahren möchte, kann im schwimmenden Ferienhaus übernachten. Die "Floating Homes" sind die Besonderheit des Campingplatzes. Daneben gibt es verschiedene Areale für Zelte, Wohnmobile und größere Gespanne. Auch Ferienwohnungen, -häuser und Bungalows sowie ein Bereich für Dauercamper sind Teil des Areals.

Campingplatz Bergwitzsee Resort

Strandweg 1

06901 Kemberg

www.bergwitzsee.de

Klostercamping Thale: Zwischen Natur und Altstadtflair im Harz

Wer auf städtisches Flair nicht verzichten und dennoch auf einen Naturcampingplatz Urlaub machen möchte, ist beim Klostercamping Thale richtig. Das Areal liegt im Altstadtbereich des Harz-Städtchens und bietet durch den alten Baumbestand und den Mühlgraben, der sich über das Gelände schlängelt, dennoch auch Natur.

Für Wanderungen oder Ausflüge in das Bodetal und die Harz-Region ist der Campingplatz ein guter Ausgangspunkt. Sowohl Wernigerode und Halberstadt als auch der Brocken sind nicht weit entfernt. Adrenalinjunkies können die Hängebrücke Titan-RT über der Rappbodetalsperre besuchen. Wer nicht mit dem eigenen Zelt oder Wohnmobil anreisen möchte: Der Campingplatz bietet auch Wanderhütten und einen Campingwagen zum Mieten an.

Klostercamping Thale

Wendhusenstraße 3

06502 Thale

www.klostercamping-thale.de

Campingplatz Seeburg am Süßen See: Wassersport-Paradies im Mansfelder Land

Im Mansfelder Land, das durch den Bergbau geprägt wurde und in dem heute unter anderem auch Wein angebaut wird, ist der Campingplatz Seeburg zu finden. Halle ist nur etwa eine halbe Autostunde entfernt, auch Eisleben und Sangerhausen lassen sich von hier aus gut mit dem Pkw erreichen.

Die Lage direkt am Süßen See bietet ideale Voraussetzungen für alle, die Wassersport mögen: Schwimmen, segeln oder surfen sind auf dem Süßen See möglich. Auch über Bootsliegeplätze verfügt der Campingplatz. Neben einem Zeltplatz sind Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile sowie ein Areal für Dauercamper vorhanden. Wer ohne Zelt und Wohnwagen anreisen möchte: Der Campingplatz bietet auch Übernachten im Schlaffass oder in Wohnkotas an.

Campingplatz Seeburg

Nordstrand

06317 Seegebiet Mansfelder Land - OT Seeburg

www.campingplatz-seeburg.de

Zeltwiese Löbejün: Kleinod für nachhaltiges Campen im Saalekreis

Ursprüngliches, naturnahes und nachhaltiges Camping - dafür steht die Zeltwiese Löbejün im Saalekreis. Um diesen Gedanken umzusetzen, gibt es unter anderem eine autofreie Wiese für Zelte. Zudem werden Zelte, Hängematten und Tarps nicht berechnet. Und wer mit dem öffentlichen Nahverkehr anreist, kann entweder zur Zeltwiese laufen oder sich abholen lassen. Geöffnet ist der Platz freitags bis sonntags.

Michael Silbereisen bietet mit seiner Zeltwiese Löbejün im Saalekreis besonders naturnahes Camping an. Foto: Andreas Stedtler

Die Zeltwiese ist im Vergleich zu anderen Campingplätzen klein, dadurch aber auch besonders schön. Hier gibt es keine Parzellen, sondern freie Standplatzwahl - und einen Blick auf ländliches Idyll. Die Streuobstwiese wird gern von Katzen, Hühnern und Schafen bevölkert. Kinder können im Baumhausspielplatz kraxeln.

Zeltwiese Löbejün

Merbitzer Berg 1

06193 Wettin-Löbejün

www.zeltwiese-löbejün.de

Apropos kraxeln: Der Aktienbruch, ein Geheimspot für Kletterer, liegt nur zehn Minuten Fußmarsch entfernt.