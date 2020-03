Heute: Die Straße Goldschmidtring, die im Jahr 1948 nach dem jüdischen Magdeburger Kommunalpolitiker Dr. Herbert Goldschmidt benannt wurde. Sie liegt in der Nähe seines letzten Magdeburger Wohnsitzes in der Heimat-Privatstraße. Zuvor hieß sie Westpreußenstraße. Stadtfeld-Ost (ksö). Die Straße wurde dem statistischen Bezirk „Olvenstedter Platz“ zugeteilt und befindet sich zwischen Albert-Vater-Straße und Olvenstedter Chaussee. Die Postleitzahl ist 39108. Herbert Goldschmidt wurde am 1. September 1890 in Strehlen (Schlesien) als Sohn eines Landgerichtsdirektors (Geheimer Justizrat) geboren. Von Strehlen siedelte die Familie nach Halle und 1899 nach Magdeburg über. Goldschmidt besuchte das Domgymnasium, wo er 1908 das Abitur ablegte. Danach studierte er Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitäten Grenoble, München, Berlin, Heidelberg und Halle. Seine Zukunft sah Goldschmidt jedoch in der Kommunalverwaltung. Von 1917 bis 1919 war er in der Stadtverwaltung Neukölln, in Lyk (Ostpreußen) und der Stadtverwaltung in Potsdam tätig. Im Dezember 1919 wurde er in der Verwaltung der Stadt Magdeburg (Mieteinigungsamt) zunächst als juristischer Hilfsarbeiter, danach als Assessor (Magistratsrat) angestellt. Im November 1923 erfolgte die Wahl des Magistratsrates zum besoldeten Stadtrat; während dieser Tätigkeit verwaltete Goldschmidt verschiedene Dezernate. Auf seine Initiative ist auch die Schaffung der Ruhelohnordnung für die Angestellten und Arbeiter zurückzuführen. Stadtrat Goldschmidt begann u.a. mit der Organisation des jetzigen Gesundheitsamtes und der organischen Weiterentwicklung der Krankenhäuser (Chirurgische Klinik Sudenburg, Frauenklinik). Er hatte als Dezernent der werbenden Werke nicht nur den Aufbau dieser öffentlichen Anstalten während seiner Dezernatsverwaltung wesentlich gefördert, sondern auch entscheidend an dem Abschluss der Industrieverträge mitgewirkt. Auch hatte sich Stadtrat Goldschmidt erfolgreich für die Verbesserung der Trinkwasserversorgung der Stadt durch die Errichtung des Grundwasserwerkes in der Letzlinger Heide eingesetzt. Von Mai 1931 bis 1933 amtierte Goldschmidt als Stellvertreter des gleichzeitig in das Amt eingeführten Oberbürgermeisters Ernst Reuter. Am 11. März 1933 wurden beide durch die Nationalsozialisten in „Schutzhaft“ genommen; Goldschmidt musste an der Spitze des SA-Trupps unter Misshandlungen zum „Braunen Haus“ laufen. Die Dauer der Haftzeit ist nicht bekannt; lediglich, dass er zuletzt als Untermieter in der Wohnung des Ehepaars Abraham und Ruth Lecker in Berlin-Charlottenburg (Droysenstr. 18) wohnte. Am 13. Januar 1942 wurde Goldschmidt nach Riga deportiert und dort ein Jahr später ermordet. Am 18. März 2007 weihte Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper im Rahmen einer Gedenkstunde die ersten Stolpersteine zur Erinnerung an jüdische Opfer des Nationalsozialismus in Magdeburg ein. Der erste der verlegten Steine wurde Dr. Herbert Goldschmidt gewidmet und an der Ostseite des Rathauses gegenüber der Johanniskirche in den Fußweg eingelassen. Hier war der sozialdemokratische Bürgermeister 1933 von der Gestapo aus seinen Diensträumen abgeführt worden.