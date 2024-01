Verbrechen in Mitteldeutschland Mit Video: Der Klo-König von Halle

True-Crime-Projekt der Mitteldeutschen Zeitung und Volksstimme beleuchtet die Geschichten hinter Straftaten zwischen 1945 und 1990 in der Region in einem Audio- und Videopodcast. In den 80er Jahren wurde ein Betrüger in Halle entlarvt, der beim Betrieb von Toiletten getrickst hatte.