Gerade in der Vorweihnachtszeit nutzen viele Menschen verkaufsoffene Sonntage, um abseits vom Alltagsstress Geschenke zu kaufen. In der Lutherstadt Eisleben sind im Dezember 2024 noch drei verkaufsoffene Sonntage geplant.

Verkaufsoffene Sonntage: Wann haben die Geschäfte in Eisleben geöffnet?

In diesem Jahr sind in der Lutherstadt Eisleben noch drei verkaufsoffene Sonntage geplant.

Eisleben. - Verkaufsoffene Sonntage sind die perfekte Gelegenheit für einen ausgedehnten Einkaufsbummel in der Lutherstadt Eisleben. Mit zusätzlichen Sonntagsöffnungen können Kunden auch an den Wochenenden nach Lust und Laune einkaufen und die Stadt erkunden.

Verkaufsoffene Sonntage in Eisleben: Die Termine für 2024 im Überblick

Anlässlich des Festes „Luthers Geburtstag“ konnten die Eisleber Bürger am Sonntag, 10. November 2024, in der Lutherstadt einkaufen.

In Jahr 2024 stehen in Eisleben noch drei weitere Termine für verkaufsoffene Sonntage an:

8. Dezember (2. Advent)

(2. Advent) 15. Dezember (3. Advent)

(3. Advent) 22. Dezember (4. Advent)

Die verkaufsoffenen Sonntage im Dezember 2024 finden in der Lutherstadt während des Eisleber Weihnachtsmarktes statt.

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Eisleben

Bisher gibt es noch keine konkreten Termine für verkaufsoffene Sonntage für 2025 in Eisleben. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es auch im kommenden Jahr anlässlich des Weihnachtsmarktes im Dezember verkaufsoffene Sonntage geben wird, teilte die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mit.