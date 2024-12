Sangerhausen. - In Sangerhausen bieten verkaufsoffene Sonntage eine ideale Gelegenheit, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten von Montag bis Samstag Einkäufe zu erledigen.

Lesen Sie auch: Verkaufsoffene Sonntage: Wann haben die Geschäfte in den Städten Sachsen-Anhalts geöffnet?

An diesen speziellen Tagen können Besucher entspannt shoppen, ohne den üblichen Alltagsstress. Die Sonntagsöffnungszeiten der Geschäfte variieren dabei in der Regel zwischen 13 und 18 Uhr, was ausreichend Zeit für einen gemütlichen Einkaufsbummel bietet. An welchen Sonntagen im Jahr 2024 haben die Geschäfte in Sangerhausen geöffnet?

Verkaufsoffene Sonntage bieten Flexibilität beim Einkaufen

Bislang gab es im Jahr 2024 drei verkaufsoffene Sonntage in Sangerhausen: Am 24. März zum Frühlingserwachen und zum Kobermännchenfest am 1. September. Zudem fand am 27. Oktober ein verkaufsoffener Sonntag zum Oktoberfest statt.

Für den 8. Dezember (2. Advent) ist ein weiterer Einkaufs-Sonntag im Rahmen eines Adventslichterfestes mit Weihnachtsmarkt vorgesehen.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmarkt des CJD in Sangerhausen findet 2024 erstmals seit Jahren wieder statt

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Sangerhausen

Schon jetzt stehen zwei verkaufsoffene Sonntage für 2025 fest. Diese finden am 11. Mai zum Frühlingserwachen und am 7. September zum Kobermännchenfest statt, teilt die Pressestelle der Stadt Sangerhausen auf Anfrage mit.