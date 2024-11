Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für das restliche Jahr in Dessau-Roßlau aus?

Verkaufsoffene Sonntage: Wann haben die Geschäfte in Dessau-Roßlau geöffnet?

Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Dessau-Roßlau?

Dessau-Roßlau. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt Shoppen, Einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Dessau-Roßlau?

Verkaufsoffene Sonntage 2024 in Dessau-Roßlau

Im Jahr 2024 fand bisher ein verkaufsoffener Sonntag in Dessau-Roßlau statt. Anlässlich des Stadtfestes am 7. Juli öffneten die Geschäfte ihre Türen. Ein weiterer Einkaufs-Sonntag folgt am 1. Dezember (1. Advent) im Rahmen des Adventsmarktes.

Wird es verkaufsoffene Sonntage 2025 in Dessau-Roßlau geben?

Wie es von der Stadt weiter heißt, sind für das Jahr 2025 noch keine verkaufsoffenen Sonntage geplant.