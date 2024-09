Die Elbebrücke in Dessau-Roßlau wird am Wochenende voll gesperrt. So gelangen Fußgänger, Radfahrer, Auto- und Busfahrer trotzdem ans Ziel.

Sperrung der Elbebrücke in Dessau-Roßlau: So gelangen Autofahrer trotzdem ans Ziel

Die Elbebrücke in Dessau-Roßlau wird am Wochenende für den Auto- und Busverkehr gesperrt.

Dessau. - Die Elbebrücke in Dessau-Roßlau wird wegen Arbeiten an der Bundesstraße 184 am Wochenende voll gesperrt, wie das Ministerium für Infrastruktur mitteilt.

Demnach beginnt die Sperrung am Freitag, 27. September, um 21 Uhr und endet am Montag, 30. September, gegen 4.30 Uhr. In dieser Zeit werde die bisherige provisorische Fahrbahndecke durch einen Belag aus Gussasphalt ersetzt, heißt es.

Fußgänger könnten auf der östlichen Seite der Brücke einen Gehweg nutzen, während Radfahrer gebeten werden, aufgrund der beengten Platzverhältnisse vom Fahrrad abzusteigen. Autos sollen über die A9-Anschlussstelle Coswig umgeleitet werden, so das Ministerium weiter.

Außerdem soll im genannten Zeitraum kein Bus zwischen Dessau und Roßlau fahren. Die Linie N6 verkehre am Freitag, 27. September, letztmalig um 21.02 Uhr ab Hauptbahnhof nach Roßlau, heißt es. Am Sonnabend und Sonntag sollen die Buslinien 16 und N6 auf der Dessauer Seite zwischen den Haltestellen „Junkerspark“/„Hauptbahnhof“ und „Rosenhof“ und in Roßlau zwischen den Haltestellen „Roßlau Bahnhof“ und „Lukoer Straße/Waldesruh“/ Meinsdorf verkehren. Am Montag laufe der Busverkehr zwischen Dessau und Roßlau wieder planmäßig, so die Prognose des Ministeriums.

Auch am zweiten Oktoberwochenende soll es wieder zu einer Sperrung der Elbebrücke kommen. Dann führe die Umleitung Autofahrer erneut über die Autobahn 9, heißt es.