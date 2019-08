In Sachsen-Anhalt sorgt der geplante Nordabschnitt der Autobahn 14 für Diskussionen. Nun soll eine Einigung bevorstehen.

Magdeburg (vs) l Für den Weiterbau der Autobahn 14 soll zwischen Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) und Naturschutzverband BUND eine Einigung gefunden werden. Laut Berichten der MZ und des MDR sei für Dienstag ein entsprechender Vorschlag vom Landesverkehrsministerium vorbereitet worden sein.

Demnach sollen 8,6 Millionen Euro für Natur- und Lärmschutz vom Land bereitgestellt werden. Flächen von rund 200 Hektar sind unter anderem für Überflutungs- sowie Artenschutzflächen geplant. Der BUND hatte gegen den Bau am nördlichen Teilabschnitt der A14 in Sachsen-Anhalt Klage beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Der Weiterbau hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder verzögert.