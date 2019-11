In Sachsen-Anhalt kam ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben. Symbolfoto: Martin Rieß

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 86 von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Sangerhausen (dpa) l Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag auf der Bundesstraße 86 von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kollidierte der Jugendliche mit einem Auto, das bei Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) auf die Bundesstraße in Richtung Riestedt auffuhr.

Dabei sei das Motorrad umgestürzt. Ein sich nahender Autofahrer habe noch versucht zu bremsen, den auf der Straße liegenden jungen Motorradfahrer aber überrollt. Der 17-Jährige starb noch am Unfallort. Eine Vollsperrung der B86 dauerte bis Mitternacht an.