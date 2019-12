Die Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Bad Dürrenberg (Saalekreis) und Kreuz Rippachtal ist nach einem Unfall gesperrt.

Bad Dürrenberg (dpa) l Die Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Bad Dürrenberg (Saalekreis) und Kreuz Rippachtal ist nach einem Unfall in Fahrtrichtung München gesperrt. Ein Lastwagen war in der Nacht zu Montag im Baustellenbereich aus bisher ungeklärter Ursache mit Baustellenteilen kollidiert, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte.

Der Lastwagen blockierte die auf zwei Fahrstreifen reduzierte A9 Fahrtrichtung München. Verletzt wurde niemand. Wie lange die Bergung dauert, war noch unklar. Der Unfall ereignete sich gegen 1.25 Uhr. Die Bergung läuft seit 4 Uhr.