In Halle wurde ein Mann von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Der Fahrer des Wagens flüchtete anschließend.

Halle (dpa) l Ein 31-Jähriger ist in Halle von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort und blieb unerkannt, wie die Polizei in Halle am Samstagmorgen mitteilte.

Der Verletzte sei am frühen Morgen über einen Fußgängerüberweg gelaufen, als das Auto ihn erfasste. Der Mann rief selbst den Notruf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher.