Ein Toter ist die Bilanz eines schweren Unfalls auf der A9. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann von der Fahrbahn abgekommen.

Droyßig (wo/dpa) l Ein 43-Jähriger aus Sangerhausen ist am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der A9 tödlich verünglückt. Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, war der Mann zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Naumburg in Richtung Berlin unterwegs, als er mit seinem Renault von der rechten Spur abkam. Zuvor hatte er einen Sattelzug überholt.

Der 43-Jährige fuhr danach gegen die Leitplanke. Das Fahrzeug prallte von dieser ab, schleuderte quer über die Fahrbahn und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Dabei sei der Mann aus seinem Wagen geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Der Mann verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.