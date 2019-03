Bei einem Verkehrsunfall hat ein Audi am Sonntagmorgen einen jungen Mann in Könnern erfasst und getötet. Foto: Tom Wunderlich

In Könnern ist ein junger Mann von einem Auto erfasst worden und vor den Augen seiner Freundin gestorben.

Könnern l Bei einem Verkehrsunfall hat ein Audi am Sonntagmorgen einen jungen Mann in Könnern erfasst und getötet. Ein junges Pärchen war gegen 0.30 Uhr auf der Suche nach alkoholischem Nachschub. Ihre Suche führte sie unter anderem auch an einer Tankstelle an der Halleschen Straße in Könnern. Da sie dort nichts bekamen, machten sie sich auf den Weg zurück nach Könnern - mit fatalen Folgen.

Um den Rückweg etwas zu beschleunigen versuchte der junge Pole vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten. Jedoch bezahlte er diese Idee mit dem Leben. Der Fahrer eines Audi A6 erkannte den Anhalter zu spät und erfasste ihn frontal. Der Aufprall war so heftig, dass die Schuhe des Mannes über zwanzig Meter weit weg geschleudert wurden. Einen davon fanden Polizeibeamte später in einem angrenzenden Feld.

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Polen feststellen. Besonders tragisch: Die Freundin des jungen Mannes musste alles mit ansehen. Sie und der Fahrer des Audis erlitten einen Schock. Die Straße musste über Stunden gesperrt werden.