Auf der Autobahn 38 sind bei zwei Verkehrsunfällen am Donnerstag in der Nähe von Leuna und Weisenfels hohe Sachschäden entstanden.

Weißenfels/Leuna (rg) l Ein Mann hat sich bei einem Unfall auf der Autobahn 38 bei Schäfstedt am Donnerstagabend mit seinem Pkw mehrmals überschlagen. Der Fahrer plante, die Autobahn zu verlassen, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Sachsen-Anhalt-Süd mit. Aufgrund einer unangepassten Geschwindigkeit kam er in der Ausfahrt von der Straße ab, fuhr durch den Straßengraben, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der am Auto entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Er wurde dabei schwer verletzt und nach Halle in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem weiteren Unfall auf der Autobahn 38 an der Anschlussstelle Leuna sind am selben Abend zwei Fahrzeuge aufeinandergestoßen. Ein Fahrer versuchte, auf die Autobahn aufzufahren. Beim Spurwechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Hauptfahrbahn kollidierte er mit einem anderen Auto. Ein weiterer Fahrer erkannte die Situation, wich daraufhin aus und fuhr gegen die Mittelleitplanke. Dabei entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.