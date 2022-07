Vermieter schockiert: Putin-Fans treffen sich unweit von Flüchtlingsunterkunft

Dessau-Roßlau/MZ - Das anberaumte Treffen wirkt gut durchorganisiert - so wie man das vom Militär kennt. „Die Veranstaltung wird am 14. 05. 2022 um 9.30 Uhr gemeinsam durch die Vorsitzenden der beiden veranstaltenden Verbände und den Einmarsch der Fahnenkommandos eröffnet“, heißt es in der Ankündigung, die in Dessau derzeit für Diskussionen sorgt.