Versuchter Mord an Ex-Frau in Halberstadt: Prozessauftakt verschoben

Der Auftakt des Prozesses, bei dem es am Landgericht Magdeburg um versuchten Mord geht, musste aufgrund eines Krankheitsfalles kurzfristig verschoben werden.

Am Landgericht Magdeburg soll ein Mordversuch in Halberstadt verhandelt werden. der geplante auftakt musste jetzt jedoch verlegt werden.

Magdeburg - Einem 59-Jährigen wird vorgeworfen, in der Nacht vom 1. zum 2. Januar dieses Jahres, mit einem Schlüssel in die ehemalige Ehewohnung in Halberstadt eingedrungen zu sein, um seine Ehefrau, die sich im November 2021 von ihm getrennt hatte, umzubringen.