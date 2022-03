Viel Sonnenschein am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Leipzig - Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich auf ein frühlingshaftes Märzwochenende freuen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, wird es am Samstag sonnig und trocken. Die Temperaturen klettern auf bis zu 13 Grad bei mäßigem Wind. In der Nacht zum Sonntag kühlen die Temperaturen auf bis zu minus sieben Grad ab. Auch am Sonntag zeigt sich die Sonne während des ganzen Tages. Der schwache Wind hält an bei Temperaturen von maximal 13 Grad.