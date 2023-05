Der sowjetische Diktator Josef Stalin starb am 5. März 1953. Eine Zäsur für den sowjetischen Block. In der DDR wurden die Zügel dennoch angezogen, worauf das Volk rebellierte.

Volksaufstand in der DDR: Wie es zum Massenprotest kam - Stalin-Tod schockte den Sowjetblock

Der aufgebahrte Leichnam des Sowjet-Diktators Josef Wissarionowitsch Stalin am 9. März 1953 in Moskau.

Magdeburg - Den Aufbau des Sozialismus in der DDR zu beschleunigen, war die letzte grundlegende Weisung des Stalins an die SED-Führung in Ost-Berlin. Es war die Reaktion auf die Ablehnung seines Vorschlags für ein vereintes, souveränes, demokratisches Deutschland.