Die beschleunigte Entwicklung des Sozialismus überforderte Gesellschaft und Wirtschaft in der DDR. Es gab erste Unruhen.

Volksaufstand in der DDR: Warum in Magdeburg schon im Januar 1953 gestreikte wurde

Wiederaufbau am Zentralen Platz in Magdeburg 1953, im Hintergrund rechs die Johanniskirche.

Magdeburg - Der Kult um den sowjetischen Machthaber Josef Stalin hatte sich 1953 in der DDR ins Unerträgliche gesteigert. Als Januar die ersten Mieter in der „ersten sozialistische Straße Berlins“ – eben die Stalinallee – einzogen, würdigte dies der SED-Stadtchef Hans Jendretzky dies als Beweis für den Glauben an die Friedenskräfte „unter Führung des großen Stalin“.