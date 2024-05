Medizinhistorikerin Prof. Bettina Hitzer beschäftigt sich an der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität mit dem Thema „Gesellschaft und Tumor“. Deshalb kennt sie auch das Dilemma der britischen Royals in Bezug auf die Erkrankung.

Magdeburg. - Was haben eine Professorin an der medizinischen Fakultät der Magdeburger Uni und die britischen Royals gemeinsam? Auf den ersten Blick gar nichts. Doch schaut man genauer auf das Spezialgebiet von Bettina Hitzer und den Umgang von König Charles III. und Prinzessin Catherine mit ihren Krebsdiagnosen, wird der Zusammenhang klar: Die Medizinhistorikerin erforscht die Geschichte der Krebserkrankung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und darüber, wie Generationen mit dieser Diagnose umgegangen sind. Darüber hat die 52-Jährige auch ein Buch veröffentlicht, das 2020 auf der Leipziger Buchmesse mit dem Sachbuchpreis ausgezeichnet wurde.

Woher ihre Liebe zur Medizingeschichte kommt? „Mich hat die Geschichte von Verletzlichkeit im 20. Jahrhundert gereizt. Mich hat interessiert, wie mit verschiedenen Formen von Verletzlichkeit im vergangenen Jahrhundert umgegangen wurde. Im Blick hatte ich die sogenannte Kriegsversehrtheit, das hohe Alter als eine Form von Verletzlichkeit und auch schwere Erkrankungen wie Krebs, aber auch die spanische Grippe.“

Durch Zufall habe sie bei ihren Studien mit dem Teil „Krebserkrankungen“ begonnen und schnell festgestellt, dass es darüber nur wenig Literatur gibt. „Das unglaublich komplexe Thema hat mich zugleich fasziniert und berührt, weil Krebs in vielerlei Hinsicht eine Grenzerfahrung ist. Weil es immer um die Angst vor dem Tod geht und die Diagnose lange Zeit auch als Todesurteil aufgefasst wurde.“

Andererseits gelte ihr Interesse der „medizinisch-wissenschaftlichen Grenzerfahrung“. Die Professorin meint damit die Frage, wie weit Ärzte mit der Krebsbehandlung gehen sollten. „Wie können wir Schmerzen in den Griff bekommen? Früher mehr noch als heute eine große Herausforderung.“

Ebenso der Umgang mit Krebskranken – „viele mit zum Teil entstellenden und übelriechenden Tumoren.“ Im 19. Jahrhundert seien Ärzte, Pflegepersonal, aber auch Angehörige „mit Ekelgefühlen konfrontiert“ worden, so dass zum Schutze von Mitpatienten Krebspatienten zurück nach Hause geschickt oder in Sammelhospitäler, fast ohne medizinische Betreuung, verlegt wurden.

Ein wichtiger Aspekt sei – bis heute – die Frage, wie mit dem Sterben umzugehen ist. „Spricht man überhaupt mit dem Patienten darüber. Was bedeutet eine Krebsdiagnose, die im 19. Jahrhundert zumeist tödlich endete? Was löste es aus, wenn man die Diagnose verschweigt? Die Diskussion über Angst, Verzweiflung, Hoffnung. Was kann hier Hoffnung sein?“

Medikamente, die den Tod beschleunigen?

Seit den 1970er Jahren sei die Frage hinzugekommen: „Darf man Medikamente geben, die den Tod beschleunigen? Schmerzlinderung, die aber das Leben verkürzt? Oder sollte der Arzt gar Medikamente zur Verfügung stellen, die dem Krebskranken die Möglichkeit geben, seinem Leben selbst ein Ende zu bereiten?“

Um 1900 sei das Reden mit Patienten über Krebs für die meisten Ärzte tabu gewesen. „Sie gingen davon aus, dass die Diagnose für die Patienten die Ankündigung eines schmerzhaften, schrecklichen Todes ist und nur Hoffnungslosigkeit bleiben kann.“ Den Angehörigen hingegen sei die Diagnose eröffnet worden. „Damit sich die Familien vorbereiten konnten und nach dem Tod des Patienten nicht der Vorwurf entstehen könnte, dass die Ärzte den hoffnungslosen Fall nicht erkannt hätten.“ Nur in wenigen Fällen seien auch die Kranken selbst informiert worden – etwa, wenn sie besondere Verantwortung trugen. Zum Beispiel bei Unternehmern, die eine Nachfolge für ihren Betrieb regeln mussten oder bei politisch Verantwortlichen.

Hitzer nennt beispielhaft den Fall des deutschen Kurzzeit-Kaisers Friedrich III., der noch als Kronprinz 1887 an Kehlkopfkrebs erkrankte und ein Jahr später starb. „Anfangs stritten die Ärzte noch über die Diagnose, später lavierten sie zwischen Lüge und Wahrheit. Die Ärzte sagten Friedrich, dass sein Tod bevorstehe, damit er seine Geschäfte regeln kann, zugleich gaben sie ihm immer wieder einen Hoffnungsfunken, indem sie die Krankheit mal so und mal so diagnostizierten: Lebensbedrohlich ja, aber vielleicht doch kein Krebs.“ Hintergrund sei gewesen, dass die Behandelnden befürchteten, mit der eindeutigen Diagnose den Lebensmut des Patienten zu brechen.

Im Nachgang wollte Sohn Wilhelm II. Gewissheit haben und ließ den Vater obduzieren: Kehlkopfkrebs. Dieser Umstand war dann Ausgangspunkt für schwere, nationalistisch geprägte Vorwürfe von Wilhelm gegenüber seiner Mutter Victoria, Tochter von Victoria von Großbritannien und Irland (Ehefrau Friedrichs) und gegen den schottischen Arzt Sir Morell Mackenzie, der Zweifel daran hatte, dass es Krebs war und die Erkrankung konservativ behandelte.

Nach dem Ersten Weltkrieg sei mit Krebs anders umgegangen worden. „Ein starker Mensch mit einem gefestigten Charakter muss dieses Schicksal ertragen können, hieß es damals. Es ging um die Frage: Mut oder Feigheit?“

Die 1920er Jahre waren eine Art Übergangszeit. „Sehr viele Ärzte schwiegen sich nach wie vor mit Blick auf eine Krebsdiagnose aus. Nur wenige schenkten den Patienten reinen Wein ein.“

Während der NS-Zeit sei hingegen der Gedanke der Diagnoseoffenbarung in den Vordergrund gerückt – „nach dem Motto: Jeder deutsche Mensch muss die Diagnose ertragen.“ Schonung sei überflüssig. In diesem Zusammenhang bestand auch die Meinung, dass man nicht so viele Schmerzmittel verabreichen solle. „Krebs als ,Bewährungsprobe’ – als ,letztes Examen’.“ Allerdings sei in der Praxis eher weiterhin die Diagnose verschwiegen worden, so Hitzer. In den 1950er Jahren sei in beiden Teilen Deutschlands die „Schonung“ erneut in den Vordergrund getreten und das Thema „Krebs öffentlich relativ stark tabuisiert“ worden. „In der DDR auf Grundlage von Optimismus: ,Sozialismus ist Prophylaxe ist Sozialismus’ als Teil der politischen Einstellung mit dem Grundgedanken Heilung. Sei dieses nicht möglich, sollte man am besten nicht darüber sprechen.“

In der Bundesrepublik sei die Diskussion mehr um Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung gegangen – als Begründung dafür, dass man nicht über Krebs spricht. In den 1960er Jahren dann eine neue Diskussion: Den Patienten im Ungewissen zu lassen, sei zunehmend in Frage gestellt worden. „Soziologische Untersuchungen ergaben, dass Ärzte und Pfleger diese Patienten vermeiden. Weil sie befürchteten, dass sie sie durch eine unbedachte Bemerkung über den Zustand informieren könnten. Auch, weil sie sich von der Lüge belastet fühlten.“

Immer mehr Offenheit

In den 1990er Jahren wurde Offenheit als ethisch richtige Umgangsweise immer mehr zur Vorgabe. Es ging um das „Recht auf Wissen“, das bis heute Gültigkeit habe, aber auch um Selbstbestimmung. Doch die Professorin relativiert: „In manchen Fällen wurde die Diagnose einfach hingeknallt. Hinzu kommt, das mancher Patient gar nicht wissen will, wie es um ihn steht. Heute heißt es deshalb: Ein Patient hat das Recht auf Wissen oder Nichtwissen.“ Wie viel Wissen der Patient wünscht, muss der Arzt herausfinden.

Verfolgt hat die Magdeburger Professorin den Umgang mit den Erkrankungen von Charles III. und Catherine, Prinzessin von Wales. „Im 20. Jahrhundert sind tatsächlich viele britische Royals an Krebs erkrankt und gestorben. In diesen Fällen – wie bei Krankheiten insgesamt – war es bisher Politik des Königshauses, sehr sparsam mit Informationen umzugehen.“

In dieser Offenheit wie jetzt zu reagieren, sei „ein Novum“. Bei Charles gehe das offenbar auf seine Auffassung von Königtum zurück, das aus seiner Sicht viel mit Transparenz zu tun hat. „Als Ausdruck dafür, mit seinem Volk auf Augenhöhe umzugehen. Deshalb hat er sehr frühzeitig die Diagnose öffentlich gemacht. Dann aber keine Details nach außen getragen.“

Catherine, Prinzessin von Wales, teilt mit, dass bei ihr Krebs festgestellt wurde. picture alliance/dpa/AP

Bei Catherine sei das Outing verzögert gewesen. „Was sicherlich mit ihrer Situation als junge Mutter zu tun hat. Dass sie es gemacht hat, geht in dieselbe Richtung eines modernen Königtums. Aber es hängt auch mit der Erkenntnis zusammen, dass sich in der modernen Mediengesellschaft schnell Verschwörungstheorien und Gerüchte verbreiten, wenn man schweigt.“

Die Offenheit habe teilweise funktioniert, und die Öffentlichkeit sei im Gegenzug dann auch – zunächst – bereit gewesen, auf Detailinformationen zu verzichten. Jedoch sieht Hitzer hier auch ein Problem: „Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, hat ihren Brustkrebs öffentlich gemacht, die Royals haben allgemein von Krebs gesprochen. Da die Art der Krebserkrankung viel mit möglichen Genesungschancen zu tun hat, wird es früher oder später sicherlich weitere Fragen geben.“