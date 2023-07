Anlagenfahrer Normen Backoff von Novo-Tech in Aschersleben am Extruder, in dem aus Alt-Rotorblätter von Windkraftanlagen Bretter gepresst werden.

Aschersleben - In sogenannten Extrudern werden Materialien – Holzspäne, granulierte Rotorblätter von Windkraftanlagen und andere Zusatzstoffe, wie Farben in 15 Tönen – bei etwa 170 Grad Celsius und einem Druck von 300 Bar gepresst. Zuvor waren die „Zutaten“ oberhalb der Anlage dosiert und gemischt worden. Heraus kommen Bretter in verschiedenen Größen und Farben oder Unterkonstruktionsbalken für Fußbodendielen.

Kleinproduktion ab 2021

Nachdem bereits seit März 2021 eine Kleinproduktion für Fachbaumärkte angelaufen war, ging Novo-Tech im November des vergangenen Jahres nach der Fertigstellung der neuen Produktionsanlage nur wenige 100 Meter vom Betriebssitz entfernt mit der Großproduktion an den Start.

Im Dezember 2019 hat sich Diplomingenieur Holger Sasse das Patent für seine Idee des Windradrecyclings sichern lassen, und somit hat die Aschersleber Anlage für das umweltschonende Wiederverwendungsverfahren weltweit das Alleinstellungsmerkmal.

Ausschlaggebend für die bahnbrechende Idee war, so der Geschäftsführer, dass in Deutschland jährlich rund 20000 Tonnen der 28 bis 34 Meter langen Rotorblätter abgebaut wurden, um Windräder mit größeren Flügeln aufzurüsten (Repowering). „Inzwischen sind es jährlich durchschnittlich schon etwa 32.000 Tonnen“, weiß der 64-Jährige.

Holger Sasse, Geschäftsführer Novo-Tech Aschersleben, mit einem Bauteil für den Unterbau eines Solarpaneels. Kaufholz

Und er hält mit seiner Lebens- und Betriebsphilosophie nicht hinterm Berg. „Ich habe selbst Kinder und Enkel. Wir tragen doch alle Verantwortung für nachfolgende Generationen. Der Kreislauf von Werkstoffen hat dabei eine hohe Priorität.“ Und er spricht einen Grund an, warum er gerade auf Rotorblätter gekommen ist: „Es kann doch einfach nicht sein, dass die Altwindräder wie in den USA irgendwo im Nirgendwo vergraben werden oder wie bei uns in Deutschland geschreddert und in Spezialöfen verbrannt werden.“

15.000 bis 20.000 Tonnen an Erzeugnissen verlassen gegenwärtig jährlich den 180-Mitarbeiter-Betrieb.

Bei den Dielenbrettern ist es jedoch nicht geblieben. Inzwischen gibt es eine weitere Innovation, durch die ebenfalls Rotorblätter wiederverwendet werden: technische Profile, die innen mit Glasfasersträngen verstärkt werden. „Das sind Bauteile, die zum Beispiel als Unterkonstruktion für Solarpaneele benutzt werden können.“ Aluminium und Eisen, die zurzeit hauptsächlich als Unterbau dienen, sind für den umweltbewussten Sasse „CO2-Leichen“, die an Solarpaneelen nichts zu suchen haben. „Unsere Bauteile sind zu 100 Prozent recyclefähig und das Material kann erneut verwendet werden und sind so Bestandteil des Kreislaufes Produktion-Verwendung-Recycling-Produktion ...“

Demnächst wird der „grüne Fußabdruck“ als Halterung für eine kleine Paneelstrecke auf dem Dach des Betriebes seinen Platz finden – „ein Prototyp“, so Sasse.

Mit seinen Ideen ist der gebürtige Aschersleber noch lange nicht am Ende. „Wir werden die technischen Produkte weiterentwickeln“, kündigt er an. „Und die glasfaserverstärkten Teile werden sicherlich eine Holzalternative im Möbelbau werden. Besonders bei Betten“, schmunzelt er, „die müssen ja eine gewisse Stabilität haben.“

Nießbrauch statt Kauf

Doch die größte Vision des „Wiederverwendungspapstes“ dürfte die Idee des sogenannten Nießbrauchs sein. Sasse erklärt: „Was passiert heute mit einer Terrasse, die nach 20, 30 Jahren unansehnlich geworden ist oder die aus einem anderen Grund entfernt wird? Sie landet im Abfall. Das ist Verschwendung von Ressourcen.“ Dem 64-Jährigen schwebt deshalb vor, wenn vom Kunden gewünscht, die Terrassenbretter nicht mehr zu verkaufen, sondern ihm zur Nutznießung zu überlassen. „Das hat den Charme, dass die Bretter wieder in den Produktionskreislauf kommen. Natürlich ist da eine Menge logistischer Vorarbeit nötig, damit wir nicht für jedes Brett einzeln fahren müssen und Tourenpläne für die Abholung zusammenstellen können.“ Vorteilhaft für den Kunden wäre auch, dass der Kunde lediglich ein monatliches Nutzungsentgelt zahlen müsste und nicht wie beim Kauf die gesamte Summe auf einmal.

Ein weiteres Feld sieht der Unternehmer im Schwellenbau für die Bahn, die nach wie vor Holzschwelle auf Brücken einsetzt.