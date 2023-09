Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Lach-Yoga in Magdeburg, Ölmalerei in Tangerhütte, Klingonisch in Halle – das Kursprogramm der Volkshochschulen (VHS) in Sachsen-Anhalt ist vielfältig. Doch auch die digitale Konkurrenz wird immer größer. Viele Menschen lernen Sprachen heutzutage über Apps oder lassen sich von Youtube-Videos zum Basteln anleiten. Das digitale Lernen ist in. Wie begegnen die Volkshochschulen diesem Trend?