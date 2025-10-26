Wer an der Veranstaltung auf dem Campus der Magdeburger Universitätsmedizin teilnehmen möchte, kann sich noch bis zum 1. November melden.

Magdeburg - Die Veranstaltung „Öffentlicher Gesundheitsdienst trifft Wissenschaft“ soll am 18. November von 9 bis 14 Uhr im Haus 64 auf dem Campus des Magdeburger Uniklinikums Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen und der Wissenschaft zusammenführen. Es geht darum, gemeinsam Lösungen für aktuelle Gesundheitsfragen zu diskutieren. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Forschungsergebnisse die tägliche Arbeit im Öffentlichen Gesundheitsdienst verbessern und gleichzeitig den Gesundheitsschutz für die Bevölkerung stärken können.