Momodou Jawara, Kreisliga-Fußballer in Grana, soll Gegenspieler böse gefoult haben und wird dafür gesperrt. Doch das stößt auf Gegenwind.

Grana l Der Kreisliga-Fußballer des SV Blau-Weiß Grana, Momodou Jawara, soll ein Jahr gesperrt werden. Das Sportgericht des Kreisfachverbandes Burgenlandkreis sieht es als erwiesen an, dass Jawara seinem Gegenspieler im Spiel gegen den TSV Tröglitz von hinten in den Rücken getreten hat. In dem Urteilsschreiben, das der Volksstimme vorliegt, werden „neue Beweise bzw. Aussagen“ als Begründung angeführt. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt und der Verein wollen gegen dieses Urteil in Berufung gehen. „Wir stimmen mit diesem Urteil absolut nicht überein“, sagte FSA-Geschäftsführer Christian Reinhardt am Dienstag.

Der Vorfall soll sich bereits am 30. März 2019 ereignet haben. Damals wurde das Verfahren eingestellt. In der vergangenen Woche erfolgte dann die Kehrtwende. Nur zwei Stunden nach einem Krisentreffen aller Vereinsvertreter, in dem beschlossen wurde, dass Jawara drei Spiele pausieren wird, erreichte den Verein das Schreiben des Sportgerichts. Granas Verantwortliche witterten einen Komplott. Franziska Töpfer vom KFV-Sportgericht erklärte jedoch: „Wir hatten bereits vor dem Treffen beschlossen, dass das Verfahren wieder eröffnet wird.“ Es sei jedoch ein „unglücklicher Zeitpunkt“ gewesen.

Hintergrund: Zwei Vereine hatten ihre Spiele gegen Grana boykottiert, wollten nicht mehr antreten, solange Jawara aufgestellt wird. Er soll zuvor mehrere Spieler gefoult und dabei schwer verletzt haben.