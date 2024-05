Zerstörte Wahlplakate, Angriffe auf Politiker und Wahlhelfer: Immer wieder gibt es schlimme Attacken - auch in Sachsen-Anhalt.

So werden Politiker in Sachsen-Anhalt im Wahlkampf attackiert

Ein abgerissenes Wahlplakat die Grünen in Salzwedel.

Magdeburg - Unlängst wurde der SPD-Kandidat für die Europawahl, Matthias Ecke, in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten angegriffen und durch Tritte und Schläge so schwer verletzt, dass er operiert werden musste. Das war einer der schwersten Angriffe auf Politiker in den vergangenen Jahren.