Zweithöchste Warnstufe Sachsen-Anhalt: Trockener März lässt Waldbrandgefahr drastisch steigen

In sieben Regionen Sachsen-Anhalts gilt die zweithöchste Waldbrandwarnstufe. Die „4“ gilt für die Börde, nördlich der B 2, im Jerichower Land sowie in Wittenberg-Dübener Heide, -Elsterland, -Vorfläming, Anhalt-Bitterfeld, nördlich der Elbe, Stendal. In den übrigen Regionen gilt noch Stufe 3.