In Sachsen-Anhalt droht ein Kiefernsterben, wenn der Borkenkäfer sich in den Wäldern des Nordens und des Ostens ausbreitet. In diesen Regionen ist die Kiefer in den Wäldern die prägende Baumart. Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat die Widerstandsfähigkeit der Bäume deutlich reduziert.

Foto: dpa