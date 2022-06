Hitzefrei! Diese Regeln gelten für Schüler an Sachsen-Anhalts Schulen

Halle (Saale)/DUR - „Hitzefrei!“ Die Hoffnung der Schüler an Sachsen-Anhalts Schulen ist groß und berechtigt, dass die Schultage in den kommenden Tagen und Wochen teilweise verkürzt werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes steigen die Temperaturen zum Ende dieser Woche über 30 Grad Celsius.

Dies ist genug, um "hitzefrei" und verkürzten Unterricht für Sachsen-Anhalts Schüler zu bewirken, denn eigentlich müssen lediglich 26 Grad Celsius überschritten werden. Allerdings muss die Messung bereits um 11 Uhr und auch in einem repräsentativen Raum der Schule erfolgen.

Über hitzefrei entscheidet die jeweilige Schule

Dies wurde in einem Runderlass des Kultusministeriums von 2012 festgelegt und dieser gilt auch noch im Jahr 2022. Demnach gibt es für Schüler der Klassen 1 bis 10 die Möglichkeit den Unterricht nach der fünften Unterrichtsstunde zu beenden. Ebenso könne der Unterricht verkürzt werden, was in Ausnahmefällen auch für die Schuljahrgänge 11 und 12 gilt. Alle Entscheidungen stehen jedoch im Ermessen der Schulleitung.

Aus dem Runderlass des Kultusministeriums zu hitzefrei an Schulen in Sachsen-Anhalt:

An Tagen, an denen um 11 Uhr in einem für die Temperatur im Schulgebäude repräsentativen Unterrichtsraum 26 Grad Celsius oder mehr erreicht werden, kann der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler in den Schuljahrgängen 1 bis 10 der allgemein bildenden Schulen nach der 5. Unterrichtsstunde beendet werden.

Darüber hinaus liegt es im Ermessen der Schulleitung, in Ausnahmefällen bei hohen Temperaturen und großer Luftfeuchtigkeit nach der 4. Unterrichtsstunde den Unterricht zu beenden. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter.

Ein Junge springt bei sommerlichen Temperaturen in einen See. Foto: dpa

Bei großer Hitze besteht auch die Möglichkeit, mit verkürzten Unterrichtsstunden zu arbeiten. Eine Einbeziehung der Schuljahrgänge 11 und 12 ist in Ausnahmefällen möglich.

In den Fällen, in denen Schülerinnen und Schüler nicht nach dem vorzeitig beendeten Unterricht nach Hause geschickt werden können, sind geeignete Aufenthaltsmöglichkeiten bis zum Ende der regulären Unterrichtszeit anzubieten. Dies gilt auch für Fahrschülerinnen und Fahrschüler. (mz)