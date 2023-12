Halle (Saale)/DUR – Der deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Landkreise Harz und Mansfeld-Südharz eine amtliche Warnung vor Dauerregen herausgegeben. Bis Samstagvormittag werden bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet.

Damit könnte sich die ohnehin angespannte Hochwasser-Situation im Landkreis Mansfeld-Südharz noch weiter verschärfen. Der Stausee Kelbra ist deutlich über den Maximalwert gefüllt. Am Freitagvormittag floss zwar erstmals wieder mehr Wasser ab als hinein floss. Da aber auch die Helme im Bereich der Regen-Warnung liegt, könnte sich die Lage hier deutlich verschärfen.

Die Hochwasserlage bleibt an vielen Orten in Sachsen-Anhalt angespannt. (Schnitt: Alexander Pförtsch, Kamera: VS-Redaktion/MZ-Redaktion)

Auch in anderen Bereichen des Harzes könnte der Dauerregen die Flüsse wieder anschwellen lassen. Die Talsperren sind weitgehend voll und die Böden gesättigt, so dass das Wasser direkt in den Flüssen landet. Am Freitagvormittag waren allerdings abgesehen von der Bode in Thale alle Flusspegel im Harz unterhalb der ersten Alarmstufe.

Orkanwarnung für den Brocken - bis zu 120 Km/h Windgeschwindigkeit

Für den Bereich um den Brocken gilt zudem noch den ganzen Freitag eine Unwetterwarnung vor Orkanböen. Bis zu 120 Km/h Windgeschwindigkeit sind möglich, so die Experten des DWD.

Im Rest von Sachsen-Anhalt ist es am Freitag überwiegend stark bewölkt. Es kommt gelegentlich zu Regen und örtlichen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad. In der Nacht tritt vereinzelt schauerartiger Regen auf. Örtlich kommt es in Sachsen-Anhalt zu kurzen Gewittern. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 2 und 7 Grad.