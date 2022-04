Warum ein französischer Lehrling in einer Backstube in Sachsen-Anhalt gelandet ist

Gabin Roussel hat im Rahmen eines Lehrlingsaustauschprogramms zwei Wochen lang in die Backstube von Stev Richter in Allstedt reingeschnuppert. Wie das trotz Sprachbarriere klappte.

Allstedt/MZ - Ja, so ein deutscher Weihnachtsstollen schmeckt schon sehr lecker. Das ist eine Erkenntnis, die Gabin Roussel mit nach Hause nehmen wird. Zwei Wochen war der 17-jährige Bäckerlehrling aus Lille in Allstedt zu Gast und hat in die Backstube der Bäckerei Meye nicht nur reingeschnuppert, sondern überall mit angepackt.