Sicherheit in Sachsen-Anhalt Warum gibt's kein Waffenverbot für Rocker?

SPD-Innenpolitiker fordert härteres Durchgreifen gegen „gesetzlose Motorradclubs“. Laut LKA gibt es 28 Gangs von Bandidos, Hells Angels & Co. in 18 Orten in Sachsen-Anhalt.