Magdeburg - Am Ende ließ die Trockenheit keine andere Entscheidung zu. „Die Grundwasserstände haben an der Mehrheit der Messpunkte historische Tiefpunkte erreicht“, sagt Claudia Hopf-Koßmann, Pressesprecherin des Landkreises Jerichower-Land. Deshalb dürfen die Bürger ihre Gärten bis zum 30. September nur noch in den frühen Morgenstunden und am Abend bewässern. Wasser aus Gräben oder Flüssen abzupumpen, ist ebenfalls verboten.