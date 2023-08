In der Corona-Zeit senkte die Bundesregierung die Mehrwertsteuer für Restaurant-Speisen um zwölf Prozent. Ab dem neuen Jahr wird wieder der alte Wert fällig. Gastwirte im Land schlagen Alarm.

Wegen Mehrwertsteuer: Gastwirte warnen vor Pleitewelle in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Manfred Hippeli rechnet kurz durch, was auf die Betreiber kleiner Restaurants ab dem Jahreswechsel zukommen wird. „Bei einem Jahresumsatz von etwa 60 000 Euro gehen circa 6000 Euro mehr an den Fiskus“, sagt der Inhaber der Havelberger Gaststätte „Zur Güldenen Pfanne“. Denn am 1. Januar 2024 läuft eine der wichtigsten staatlichen Corona-Hilfeleistungen für Gastronomen aus: Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Restaurant-Speisen von 19 auf sieben Prozent.