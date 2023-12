Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - „Eine Feier gibt es bei uns nicht“, stellt Ulrike Hagemann, Leiterin der Justizvollzugsanstalt Burg, gleich zu Beginn klar. „Und auch kein gemeinsames Essen aller Gefangener an einer langen Tafel, wie es in Filmen ja gern gezeigt wird. Aber natürlich findet Weihnachten auch hinter Gittern statt. Schließlich sind Häftlinge auch Menschen. Was es gibt, sind zwei Gottesdienste an Heiligabend – morgens für die Untersuchungshäftlinge, danach für die Strafgefangenen“, so die Chefin des größten Gefängnisses Sachsen-Anhalts mit rund 600 Insassen.