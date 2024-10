Der Weihnachtsmarkt in Hettstedt und das Highlight - der "Advent in den Kupferhöfen" - finden auch in diesem Jahr wieder statt. Kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt für seine Besucher.

Hettstedt. - Der Weihnachtsmarkt in Hettstedt findet auch in diesem Jahr wieder statt. Ab dem 20. Dezember 2024 können sich die Besucher auf dem Marktplatz gemeinsam in Weihnachtsstimmung versetzen.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Hettstedt statt?

Eröffnung: 20 . Dezember 2024, 17 Uhr

Ende: 22. Dezember 2024

Reguläre Öffnungszeiten:

Freitag: 16.30 Uhr bis 0 Uhr

Samstag: 12 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag: 12 Uhr bis 18 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Hettstedt statt?

Der Weihnachtsmarkt in Hettstedt findet auf dem Marktplatz statt.

Weihnachtsmarkt in Hettstedt 2024: Wo kann geparkt werden?

Für Parkmöglichkeiten im nahen Umfeld des Marktplatzes ist ausreichend gesorgt, erklärt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage. Die Lutherparkplatz und der Parkplatz Mühlgartenstraße seien am besten geeignet.

Programm und Angebote auf dem Hettstedter Weihnachtsmarkt

Am Freitag, 20. Dezember, 17 Uhr wird der Weihnachtsmarkt und der Advent in den Kupferhöfen eröffnet. Um 18 Uhr tritt dann "Squeezebox Teddy" auf.

Am Samstag schaut der Weihnachtsmann ab 13 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt vorbei. Anschließend, um 14 Uhr, gibt es dann eine Aufführung des Puppentheaters "Traumland". Im weiteren Verlaufe des Tages folgen noch einige musikalische Auftritte.

Am Sonntag, ab 14.30 Uhr, steht dann der traditionelle Stollenanschnitt für den guten Zweck auf dem Programm. Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes, ab 17.55 Uhr, gibt es das Steigerlied vom Kirchturm, um die Weihnachtszeit offiziell einzuläuten.

Advent in den Kupferhöfen

Der traditionelle Advent in den Kupferhöfen findet am Freitag, 20. Dezember, in der Zeit von 17 bis 23 Uhr statt. Dann öffnen wieder zahlreiche Höfe ihre Pforten. Auf die Besucher des Höfe-Abends wartet in jedem Jahr ein bunter Mix aus Musik und kulinarischen Köstlichkeiten. In einigen Höfen treten Livebands auf, während andere Mitmachaktionen präsentieren.