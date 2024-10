Naumburg gehört zu den Städten in Sachsen-Anhalt, denen man in der Adventszeit unbedingt einen Besuch abstatten sollte. Neben dem traditionellen Weihnachtsmarkt gibt es unter anderem auch eine Eisbahn. Auch das Saale-Glühweinwandern und „Weihnachtliches in den Höfen“ stehen wieder auf dem Programm.

Naumburg. - In Naumburg ist zur Adventszeit einiges los. Der Weihnachtsmarkt beginnt am 25. November 2024. Und auch in den Höfen Naumburgs kann am ersten Adventswochenende Weihnachtliches entdeckt werden. Das Saale-Glühweinwandern oder der Advent in den Weinbergen bringen Besucher in weihnachtliche Stimmung. Auch die Eisbahn lohnt einen Besuch.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Naumburg statt?

Eröffnung: 25. November 2024 um 17 Uhr

Ende: 22. Dezember 2024

Reguläre Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag: 10 bis 19 Uhr

Freitag und Samstag: 10 bis 21 Uhr

Mit(woch)Glüh’n: bis 20 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Naumburg statt?

Der Weihnachtsmarkt in Naumburg findet auf dem Marktplatz statt. Dort ist auch die Eisbahn aufgebaut. Die Anschrift lautet Markt, 06118 Naumburg.

Weihnachtsmarkt in Naumburg: Wo kann geparkt werden?

Für den Weihnachtsmarkt bieten sich insbesondere die größeren Parkplätze auf der Vogelwiese, am Postring sowie unterhalb des Domes an, teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit.

Eislaufen in Naumburg

Die Naumburger Eisbahn öffnet bereits am 15. November 2024. Dort kann man bis zum 5. Januar 2025 Schlittschuh laufen, Pirouetten drehen und beim Eisstockschießen mitmachen.

Die Öffnungszeiten für die Eisbahn lauten:

Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 19 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 21 Uhr

17. und 24. November / 24. Dezember: geschlossen

/ geschlossen 25. und 26. Dezember: 13 bis 21 Uhr

31. Dezember: 11 bis 17 Uhr

1. Januar: 11 bis 19 Uhr

Programm und Angebote auf dem Naumburger Weihnachtsmarkt

Auf dem Naumburger Weihnachtsmarkt bieten zahlreiche Stände und Hütten weihnachtliche Köstlichkeiten und Accessoires an. Die überlebensgroße Weihnachtskrippe aus massivem Holz kann täglich an der Stadtkirche St. Wenzel besichtigt werden.

Die Knusperhütte für Kinder lädt dienstags, donnerstags und samstags ab 16 Uhr zum Basteln ein.

Montags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags findet jeweils um 17 Uhr für Kinder die Weihnachtsmannsprechstunde statt.

Das ebenfalls um 17 Uhr beginnende Mit(woch)Glüh’n ist eine After-Work-Veranstaltung mit Musik und verschiedenen Angeboten an den Ständen.

Weihnachten in Naumburg: Highlights des Weihnachtsmarktes

Freitags und samstags finden auf der Weihnachtsbühne, immer ab 18 Uhr, verschiedene Konzerte statt. Dabei gibt es von Klassik über alpenländische Weihnachtsmusik, Folk und Rock oder Swing eine große musikalische Auswahl.

Am 1. Dezember steht Pumpelstrumpf`s weihnachtliches Puppenshowspektakel, ein Kindermitmachprogramm, von 15.30 bis 16.15 Uhr auf dem Programm.

Ein ganz besonderes Erlebnis zur Weihnachtszeit in Naumburg: Auch in diesem Jahr findet wieder am ersten Adventswochenende "Weihnachtliches in den Höfen" statt. An diesem Wochenende öffnen 26 Naumburger Höfe ihre Türen und bieten weihnachtliche Köstlichkeiten, Kunst und Handwerk an.

Saale-Glühweinwandern - vier Kilometer mit weihnachtlichen Köstlichkeiten

Am 7. und 8. Dezember findet das Saale-Glühweinwandern statt. Bei der vier Kilometer langen Wanderung wird gemeinsam von Gasthäusern und Vereinen eine romantische Adventsstimmung gezaubert. Es gibt kulinarische Angebote und natürlich aromatische Getränke zu entdecken.

Eine Woche später, am 14. und 15. Dezember, sorgen Führungen durch historische Gewölbe, Keller und Kapellen in Naumburg für eine besondere Atmosphäre.

Advent in den Weinbergen heißt es dann am Wochenende vor Weihnachten. Der Weihnachtsmarkt wird von regionalen Weingütern und Straußwirtschaften organisiert und findet auf einem Teilstück der Saale-Weinmeile, in den Naumburger und Roßbacher Weinbergen, statt.

Es werden einheimische Tropfen und hausgemachter Glühwein sowie lokale Handwerkskunst, Leckereien, Musik und Ausstellungen angeboten.